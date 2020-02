Mélodie (Mariés au premier regard) : sa soeur malade interdite de venir au mariage ? La prod répond

Alors que Mélodie, candidate phare de cette saison 4 de Mariés au premier regard, s'est récemment confiée sur la mort de sa soeur, gravement malade lors de son mariage avec Adrien, certains propos ne sont pas passés inaperçus. Et pour cause, elle déclarait dans une interview accordée à TV Mag : "J'ai demandé l'autorisation à la production de la convier à mon mariage mais cela m'a été refusé. C'était délicat comme situation, elle l'avait accepté et compris. Elle m'avait rédigé une lettre qui m'a beaucoup touchée et que je n'ai découverte qu'après coup." De quoi déclencher l'incompréhension des fans de l'émission, alors que Jonathan, le meilleur ami et témoin de Florian (candidat de la saison 2) était présent à son mariage malgré sa maladie. Face à la polémique naissante, Morgane Dupont, chargée de communication chez M6, a calmé les choses : "Parce qu'elle a utilisé dans son interview au Figaro le mot 'refusé', l'histoire a été reprise partout et montée en épingle".

Non, M6 n'a pas interdit à Mélodie d'inviter sa soeur à son mariage

Auprès de Gala, elle explique que M6 a préféré que sa soeur ne participe pas au tournage pour des raisons de santé : "Je tiens à préciser qu'on ne lui a jamais rien interdit du tout. Mais vu la situation, il y a eu une discussion avec elle lorsqu'elle a émis le souhait d'inviter sa soeur. Et on lui a expliqué les difficultés que cela causeraient à sa petite soeur, au vu de son état de santé, de la logistique lourde d'un tournage de télévision, avec ces heures d'attente, la fatigue engendrée... En plus, le tournage avait lieu durant l'été, on était en pleine canicule, les conditions allaient être vraiment très difficiles pour une jeune femme dans son état. Ça aurait été presque irresponsable de la faire venir. La production n'a donc rien 'refusé' à Mélodie, elle a simplement émis un droit de réserve, car selon les décideurs, les risques étaient vraiment très élevés et cela n'aurait pas été responsable d'imposer ces conditions à sa soeur qui était déjà très malade. Mélodie a finalement compris les enjeux ; elle était déçue, car elle voulait vraiment partager ce moment avec sa soeur, mais nous avons pris la décision d'un commun accord, c'était vraiment dangereux pour sa santé."