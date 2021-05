Mélissa (La Villa des Coeurs Brisés 6) trompée par Sisika : elle revient sur leur rupture 💔

Sisika est venu dans La Villa des Coeurs Brisés 6 avec une idée bien précise en tête : reconquérir Mélissa ! Une mission qu'il a réussie en quelques jours seulement. Les deux candidats sont alors repartis en couple de l'aventure, mais ils ne sont restés que quelques mois ensemble après leur départ. Leur relation n'est donc plus d'actualité : "Même si avec Sisik c'est terminé, on est toujours en bons termes et je garde que des bons souvenirs de notre relation", a confié Mélissa sur Instagram.

Mélissa revient sur sa rupture avec Sisika

Les téléspectateurs ont pu suivre leurs problèmes de couple dans la saison 3 de la JLC Family, mais aussi les infidélités de Sisika, que Mélissa a découvertes bien après le tournage : "Quand j'ai appris ça le jour de la diffusion, ça ne m'a rien fait parce que je n'étais plus avec, mais si je l'avais appris sur le moment même, j'aurais serré (...) Au final, j'ai écouté mon intuition parce que deux ou trois jours après cette histoire, on s'est séparé en grande partie à cause de ça. Je ne pouvais plus dormir sur mes deux oreilles et je ne veux pas des cheveux blancs à 24 ans", explique l'ex-candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 à Sam Zirah.

Mélissa s'exprime ensuite sur les défauts de Sisika lorsqu'il est en couple : "C'est quelqu'un qui cache beaucoup ses sentiments. Il est très fier, il n'aime pas trop les montrer (...) Il ne veut pas à avoir de comptes à rendre, il veut être un petit électron libre et faire ce que bon lui semble sans forcément avertir sa copine, mais ce n'est pas comme ça la vie."