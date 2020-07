Mélanie Dedigama accusée de maltraiter sa fille, son coup de gueule

Mélanie Dedigama est plus heureuse que jamais. Début juin, la chérie de Vincent donnait naissance à une petite fille prénommée Naya : "c'est très émus et remplis d'émotions qu'avec @vinclrq nous vous présentons NAYA notre fille qui est née à 38 SA +4 jours à 3,550kg et 51 cm, qui se porte à merveille et qui nous comble de bonheur et d'amour", annonçait-elle. Depuis, ils vivent un bonheur sans tâche. Enfin presque. L'ex-candidate de La bataille des couples 2 a été accusée par des internautes d'avoir maltraité sa fille. En cause : une vidéo où le couple berce leur bébé. "Là, je viens de voir un truc qui ne me fait pas rigoler du tout ! Je vais m'exprimer une seule fois sur le sujet : bande de gros cassos de m**de que vous êtes ! Je peux me faire insulter, traiter de bipolaire, de meuf pas stable, de tarée, de ce que vous voulez, mais oser dire que je maltraite ma fille... la tête de ma mère, n'allez pas trop loin !".

Accusée de maltraiter sa fille, Mélanie Dedigama s'emporte

Elle explique avoir simplement voulu alerter sur le syndrome du bébé secoué : "Vous savez, la dernière fois, j'ai posté dans ma story un Instagram qui parle des répercussions si on secoue un bébé. J'ai reposté parce que plusieurs personnes m'ont dit que ce serait bien que j'en parle parce que ce sont des choses qui arrivent quotidiennement. (...) Sauf qu'à ce jour, ça se retourne contre moi apparemment et on ose me dire que moi je maltraite ma fille et que moi je secoue ma fille. Sachez bien que ce sont des accusations extrêmement graves, je ne ferai jamais ça à ma fille. Je ne cherche pas de buzz, je parle sur personne. J'essaye de vous partager un maximum mon quotidien en étant la plus sincère et la plus honnête possible, et je me retrouve accusée de telles choses ! Ma fille, elle a 2 semaines et je me retrouve avec des articles comme ça, c'est une plaisanterie ! C'est quoi, ce manque de respect ? Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, ça me touche, je ne pense pas que je mérite ça". Voilà qui est dit.