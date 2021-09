Marvel Fitness condamné en appel à 2 ans pour harcèlement, il ne retournera pas en prison et réagit

Marvel Fitness condamné à 2 ans de prison, dont 22 mois avec sursis

Habannou S., alias Marvel Fitness a été condamné par la cour d'appel de Versailles, dans les Yvelines, ce mardi 28 septembre 2021 a confirmé l'AFP. Déjà condamné à 2 ans de prison pour harcèlement moral, il a fait 2 mois de prison ferme. Et la cour d'appel l'a de nouveau condamné à 2 ans de prison, dont 22 mois avec sursis, pour harcèlement moral. Vu qu'il a déjà effectué ses 2 mois de prison ferme, il ne retourne pas derrière les barreaux.

Il a été condamné pour cyberharcèlement après avoir harcelé d'autres influenceurs sur les réseaux sociaux. Marvel Fitness est connu pour être un influenceur sportif, qui montre ses muscles et ses abdos sur Insta et parle de musculation sur YouTube. Mais il est aussi devenu célèbre pour avoir clashé des sportifs et des influenceurs, il se moquait d'eux publiquement et appelait ça des "dramas". Il était soupçonné d'être à l'origine de raids de haine dans lesquels certains de ses abonnés s'attaquaient à leur tour à des influenceurs. Plus de 5 000 messages haineux faisaient d'ailleurs partie du dossier lors du procès.

9 personnes avaient porté plainte pour dénoncer des attaques répétées, mais aussi des insultes et des menaces. "Il a plusieurs fois menacé de me détruire" avait notamment témoigné Aline Dessine, influenceuse belge, comme le souligne Le Monde. En 2020, Marvel Fitness avait été reconnu coupable de harcèlement moral sur 9 personnes et de violence sur un avocat en première instance. Le média a précisé qu'au procès, il a reconnu "avoir ses torts" mais "sans intention haineuse", assurant qu'il s'agit de vidéos "satiriques" sur sa chaîne YouTube.

L'avocate des parties civiles réagit : "Internet n'est plus une zone de non droit"

Le président de la cour d'appel trouve qu'il s'agit d'une sentence "pédagogique et équilibrée", comme l'a écrit Purepeople. "Ce qui importait surtout, c'est qu'il ne recommence pas" a-t-il précisé.