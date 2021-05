Marilyn Manson accusé de viol et d'abus sexuels : Esme Bianco (Game of Thrones) porte plainte

Après les révélations chocs d'Evan Rachel Wood sur Marilyn Manson, l'actrice Esme Bianco est sortie du silence à son tour pour accuser, elle aussi, l'artiste de viol, d'abus sexuels et de torture. Aujourd'hui, l'interprète de Ros dans Game of Thrones a décidé de porter plainte contre Brian Warner et de donner sa version des faits, qui fait froid dans le dos.