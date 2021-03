Mariés au premier regard : un spin-off pour que les candidats malheureux retentent leur chance ?

La version américaine de Mariés au premier regard est clairement en avance sur nous. Normal nous direz-vous puisque Married at First Sight a démarré sur Lifetime deux avant la version française (2014 contre 2016). Résultat ? L'émission prépare aujourd'hui sa saison 13 et son spin-off numéro 8. Oui, numéro 8, vous avez bien lu. Les téléspectateurs aux US ont déjà pu découvrir Married at First Sight : The First Year, Married Life, Married at First Sight : Second Chances, Jamie and Doug Plus One, Married at First Sight : Honeymoon Island, Married at First Sight : Happily Ever After et Married at First Sight : Couples' Cam.

Bientôt un spin-off pour les candidats malheureux ?

Le dernier en date ? Married at First Sight: Unmatchables. Ce spin-off est d'ailleurs spécial car d'anciens candidats de Married at First Sight reviennent pour obtenir une nouvelle chance de trouver l'amour. Les célibataires seront 16 au total : "Cette expérience est l'occasion pour eux de mettre en lumière ce qui bloque leurs relations sentimentales. Dans chaque épisode, les experts, le pasteur Calvin Roberson et le Dr Viviana Coles, s'occuperont de deux célibataires malchanceux qui espèrent trouver leur partenaire parfait" explique la chaîne Lifetime dans un communiqué de presse.

Ils les accompagneront notamment tout au long de leur transformation physique et relooking ainsi que dans leurs coaching personnels. Par la suite, un rendez-vous romantique sera fixé avec un autre célibataire afin de déterminer si le match parfait est là ou non ! Quel suspense ! Married at First Sight: Unmatchables démarrera le 21 avril 2021 aux Etats-Unis. De quoi laisser espérer une adaptation sur le même concept en France ? Difficile à dire pour le moment mais de nombreux candidats déçus en rêvent certainement ! En attendant, la saison 5 de Mariés au premier regard, avec les 14 nouveaux candidats, continue en France sur M6 !