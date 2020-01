Mariés au premier regard 2020 : bientôt des candidats homosexuels au casting ?

Mariés au premier regard est de retour ! Ce lundi 6 janvier 2020, les téléspectateurs vont faire la connaissance de Delphine, Romain, Sarah, Sylvain et Rudy, qui vont tenter de trouver l'amour grâce aux experts. Mais une grande nouveauté vient perturber le casting de cette saison : plusieurs candidats sont des parents célibataires. Une nouveauté que Kamila Fievet-Palies, la directrice des programmes, explique par la volonté d'ouvrir le casting à plus de personnes. A quand alors des candidats homosexuels ?

Bientôt des candidats homosexuels dans Mariés au premier regard ?

Une question qui revient chaque année. L'année dernière, la production se disait ouverte à cette possibilité et avouait y réfléchir : "Nous ne sommes pas fermés. C'est un peu plus compliqué de réaliser les tests de compatibilité puisqu'il ne faut pas que les candidats se croisent avant l'éventuel mariage. Mais il y a des solutions et nous y réfléchissons. Cela peut arriver pour la quatrième ou la cinquième saison. Ou plus tard, nous ne pouvons pas le dire pour l'instant". Malheureusement, ce n'est donc pas pour cette saison. Pour la prochaine ? "Peut-être" a répondu la directrice des programmes lors de la conférence de presse de la 4e saison.

La directrice des programmes répond

Quand on lui rappelle les éventuelles difficultés techniques que cela pourrait susciter, elle se montre optimiste : "On peut toujours trouver des solutions". Elle développe : "Pour les ateliers, c'est un peu compliqué puisque les ateliers se passent de façon à ce que toutes les femmes sont ensemble pour passer les tests et ne voient jamais les hommes et tous les hommes sont ensemble, passent les tests et ne voient jamais les femmes. A partir du moment où vous êtes sur des couples homosexuels, forcément ça complique un peu la phase d'atelier mais rien n'est jamais impossible dans la vie. Il y a toujours des solutions." Alors que le casting de la saison 5 est déjà ouvert, peut-être que celui-ci nous réservera une belle surprise...