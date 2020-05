Marie (Koh Lanta 2020) révèle la vraie raison de son abandon mécial

Contrairement aux saisons précédentes, les problèmes médicaux sont nombreux dans Koh Lanta 2020 ! Régis, qui a porté plainte contre certains haters, Ahmad ou encore Naoil ont rendu une petite visite au médecin et si eux ont eu la chance de revenir dans l'aventure après, ce ne fut pas le cas de Sara, Claudia et Marie, venue remplacer Claudia suite à son abandon médical. Pas de chance donc ! Dans l'émission de TF1, on a pu voir que Marie se plaignait de douleurs à l'estomac sans se douter que sa santé aurait pu s'aggraver si elle était restée dans l'aventure.

Marie dévoile la vérité sur son abandon médical

Mais que s'est-il réellement passé ? "J'ai une grosse bactérie au niveau des intestins, j'ai perdu 5 kilos en très peu de jours, et surtout, j'ai eu une grosse bactérie au niveau rénal, ce qui me valait un gros traitement antibiotique. Ce n'était pas compatible avec le jeu", explique la candidate dans une vidéo Instagram tout en précisant qu'elle n'a pas eu le courage de parler de ce sujet avant car elle n'a toujours pas digéré son départ soudain de Koh Lanta 2020.

Marie remercie ensuite la production et Denis Brogniart pour leur soutien et Teheiura qui l'a fortement encouragée à appeler le médecin : "Ça faisait plusieurs jours que j'étais malade, et je ne voulais rien dire. Il m'a remonté les bretelles et vraiment merci. Je pense que j'attendais de tomber les genoux à terre et ça m'aurait certainement valu plus de dégâts. Merci pour ta sagesse." Pour conclure son discours, l'aventurière réagit aux menaces et insultes contre Régis, Alexandra, Moussa et Inès.