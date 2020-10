5 incontournables d'Halloween à voir et revoir sur Disney+

Hocus Pocus - Les trois sorcières

Alerte film culte ! Hocus Pocus est à ne pas manquer si vous ne l'avez jamais vu ! Sorti en 1993, le film repose sur un trio d'actrices imparable : la grande star du music-hall Bette Midler, vue récemment dans The Politician, une toute jeune Sarah Jessica Parker, bien avant Sex and The City, et la comique Kathy Najimy, inoubliable Soeur Marie-Patrick dans Sister Act. Bien décidées à s'en prendre à un maximum d'enfants le soir d'Halloween, elles livrent un numéro à la fois musical, effrayant, grotesque et hilarant destiné à toute la famille. Et si vous avez aimé, découvrez les coulisses du film grâce au making-of On aime Hocus Pocus, également sur Disney+.

L'Etrange Noël de monsieur Jack

Spécialiste du macabre et des films à l'ambiance épouvantable, Tim Burton a signé l'histoire de L'Etrange Noel de monsieur Jack, film musical d'animation réalisé par Henry Selick à qui l'on doit également James et la pêche géante sur Disney+. Si, comme son titre l'indique, le scénario du film se passe durant les fêtes de fin d'année, tout l'univers d'Halloween est au rendez-vous, du nom du village où se déroule l'action au personnage principal, surnommé le "Roi des citrouilles". Etrange, poétique et romantique, cette pépite Disney trouvera sa place dans votre watchlist du soir d'Halloween.