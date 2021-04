M. Pokora papa pour la 2e fois : son fils avec Christina Milian est né, découvrez son prénom

Bientôt le mariage ?

Après la naissance de leur fils Kenna, Christina Milian et M. Pokora ont-ils l'intention de passer par la case mariage ? Cette étape est-elle la prochaine ? Pas vraiment... "Pour être honnête, ce n'est pas un truc d'important pour moi. Quand vous passez par la case divorce, vous ne voyez plus le mariage de la même façon. Ca perd un peu de sa valeur", a confié l'interprète de When You Look At Me à Page Six.