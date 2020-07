Life in a Day 2020 : participez au documentaire Youtube de Ridley Scott et Kevin Macdonald

Il y a 10 ans, les réalisateurs Ridley Scott et Kevin Macdonald s'associaient à Youtube et invitaient les personnes du monde entier à se filmer pendant une journée. Le but : réaliser un documentaire rassemblant toute une série de journées ordinaires dans le monde tel qu'il était le 24 juillet 2010. Des dizaines de milliers de personnes de 192 pays avaient alors participé à ce film et envoyé 4 500 heures de vidéos. Finalement, le film durait 1h35.

Life in a Day est de retour !

10 ans plus tard, Youtube a annoncé que les deux réalisateurs remettaient ça avec Life in a Day 2020 ! Là encore, les gens du monde entier sont invités à se filmer le 25 juillet prochain, tout en répondant à 4 questions : Qu'aimez-vous le plus ? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Que souhaitez-vous changer ? Qu'avez-vous dans vos poches ? Journée type ou occasion spéciale, tout est accepté ! "Vous pouvez montrer comment se passe le confinement dans votre ville (ou le déconfinement) ou présenter une cause que vous défendez", peut-on lire.

Tout le monde peut participer au documentaire

N'importe qui peut participer et envoyer sa vidéo du 25 juillet au 2 août. Tous les détails sont sur le site lifeinaday.youtube. "Je suppose que chaque film reflète son moment, que vous le voulez consciemment ou non, mais celui-ci encore plus. Je pense que ce sera une capsule temporelle pendant des générations", a déclaré Macdonald. Le film sortira sur Youtube et sera projeté au Festival de Sundance en janvier 2021.