Les Sims adaptés en jeu télé : une compétition IRL avec 100 000 $ à gagner 💸

Les Sims transformés en émission de télé-réalité

Bienvenue dans The Sims Spark'd ! Et là, vous vous dites sûrement "c'est gentil, merci, mais de quoi s'agit-il ?". Il s'agit tout simplement de la première compétition où 12 candidats s'affrontent... en jouant aux Sims : "une compétition où vous devez créer des personnages, construire tout ce que vous imaginez et raconter l'histoire la plus originale", explique le présentateur Rayvon Owen, ancien finaliste d'American Idol.

Les joueurs, répartis en équipe de trois, devront donc être les plus créatifs possible pour tenter de remporter les 100 000$, mais l'émission ne s'arrête pas à simplement jouer aux Sims. Les candidats se retrouveront confrontés à des défis et seront ensuite jugés par l'actrice et YouTubeuse, Kelsey Impicciche, la chanteuse Tayla Parx et le producteur Maxis Dave Miotke.

Ce sont d'ailleurs eux qui désigneront les grands gagnants de la compétition The Sims Spark'd ! Le premier épisode sera diffusé le 17 juillet 2020 sur TBS, aux Etats-Unis : il y aura quatre épisodes en tout, l'émission de télé-réalité va donc durer un mois environ.

"C'est ce qui rend ce jeu si spécial"

Lyndsay Pearson, directrice de la franchise Les Sims, a donné quelques infos supplémentaires : "depuis ses débuts, Les Sims est une expérience innovante qui permet aux joueurs de créer leurs histoires et de les vivre virtuellement dans le jeu. C'est ce qui rend ce jeu si spécial. C'est aussi la raison pour laquelle ce jeu est si passionnant. Toujours dans le même esprit d'innovation, nous rassemblons notre communauté autour d'une émission de télé-réalité dans laquelle les participants présenteront et confronteront leurs histoires d'une manière complètement inédite." Si cette émission a des chances de débarquer en France, ça sera l'occasion parfaite de mettre à profit nos années passées à jouer aux Sims sans relâche !