Les Mystères de l'amour : Xavier Delarue viré de la série ? Il répond : "quand tu en as marre d'attendre, tu pars"

Une nouvelle qui va décevoir les fans... Xavier Delarue fait ses adieux à Antoine, son personnage dans Les Mystères de l'amour. L'ancien finaliste de Secret Story 1, qui est récemment devenu papa d'un petit Newt, jouait dans la série de TMC depuis 2018.

"'Antoine', tu es passé par tellement d'identités, Antoine Valès, Tony Vargas puis Bruno Valès.. Tu as quitté ton costume d'homme de main d'Ingrid en ne sachant pas que tu ne le remettrais sûrement pas... Tu m'as fait kiffer pendant 4 superbes années où j'ai aimé te faire jouer toutes ses folles aventures mais, l'encre de ta belle histoire de ton personnage s'est levée sur le papier, puis séchée, en même temps tu étais devenu passable et parfois même inutile. Vous êtes tellement nombreux à me demander si je reviens dans la Série des Mystères De L'Amour que j'en avais presque oublié le temps de mon absence" écrit le mari de Tatiana-Laurence Delarue, dans une publication Instagram.

"Pour être franc, Il n'est prévu aucun retour"

"Xababa" n'a pas manqué d'exprimer sa déception et a adressé un petit tacle à la production au passage. Celui qui a dévoilé ses astuces pour faire l'amour avec sa femme dans Secret Story a révélé qu'il n'avait aucune nouvelle sur un possible retour et qu'il en avait marre d'attendre : "Pour être franc, Il n'est prévu aucun retour, et comme beaucoup avant moi, il n'y a pas de nouvelle. Ce doit être une nouvelle forme de communication, au départ tu attends, puis tu acceptes d'attendre et quand tu en as marre d'attendre, tu pars... 2022 ! Et comme je n'ai plus envie d'attendre, alors je te dis sûrement au revoir mon 'Antoine'".

L'ancien candidat de Friends Trip 3 a tout de même tenu à remercier ses collaborateurs et les téléspectateurs de la série pour ces 4 ans passés à leurs côtés. "Merci à toute la team & production, mais plus particulièrement à mon duo que j'ai formé avec Carole Dechantre, ma pote, mon allier, mon soutien, grâce à qui j'ai pu apprendre et faire évoluer mon personnage ! Merci à vous ! Le public si aimant des Mystères De L'Amour ! Vous qui m'avez laissé le temps de prendre mes marques et de me faire une place dans le paysage de cette série".

"Je ne pars pas, mais je n'attends plus..."