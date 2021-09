Les Méchants : 3 bonnes raisons de voir le film de Mouloud Achour avec Roman Frayssinet et Djimo

2. Une bonne dose d'humour

Même si la morale du film reste réaliste et sérieuse, les deux réalisateurs ont décidé de faire passer leur message sur les fake news avec beaucoup d'humour et de dérision. Il y a un côté parodique, notamment avec le remake d'Entre les murs qui laisse une grande place au rire. Les personnages vont toujours plus loin dans l'exagération, mais là tout est le but du film Les Méchants : mettre en avant la comédie à 100%, avec un fond sociétal tout en s'inspirant du côté 1er degré des mangas. Si vous aimez cet univers, vous allez sans aucun doute vous y retrouvez dans le long-métrage. En revanche, on retrouve une bonne dose de second degrés tout au long du film.

3. Des références pour tous les âges

Dans leur film, Mouloud Achour et Dominique Baumer ont glissé des références qui devraient parler aux plus jeunes comme aux plus âgés. Il y a des clins d'oeil à des musiques de la grande chanson française classique, mais aussi à des éléments plus récents, comme l'expression préférée de Heuss L'enfoiré : la moula. Celle-ci est d'ailleurs très bien mise en avant lors d'une scène assez drôle. Ces références peuvent d'ailleurs devenir un jeu quand vous irez voir le film au cinéma. Le but ? Toutes les reconnaître !

