Les Méchants : Mouloud Achour s'attaque aux fake news dans son premier film en tant que réalisateur

De quoi parle Les Méchants ?

On connaît tous les fake news, mais on sous-estime souvent les conséquences qu'elles peuvent avoir. Eh bien, Mouloud Achour et Dominique Baumard ont décidé de les mettre en lumière dans leur film Les Méchants. L'histoire ? Alors que Patrick et Sébastien ne se connaissent absolument pas, ils se retrouvent à vivre la pire journée de leur vie ensemble. Ils deviennent les méchants les plus recherchés de France en quelques minutes seulement. Tout ça à cause d'une fake news montée de toutes pièces par Ludivine Arioule, une présentatrice prête à tout pour faire le buzz afin de décrocher une place au JT de 20h.

Au casting de cette comédie, actuelle et réaliste, on y trouve du beau monde en plus de Roman Frayssinet (Sébastien) et Djimo (Patrick) : Marwa Loud, Ludivine Sagnier, Alban Ivanov, Mathieu Kassovitz, Samy Naceri, Heuss L'enfoiré, Kyan Khojandi (Bref), Stavo, Sébastien Abdelhamid, Hakim Jemili, Fary, Pierre Palmade, Anthony Bajon (Teddy), Bun Hay Mean (plus connu sous le nom de Le Chinois Marrant) ou encore Redouane Bougheraba. Découvrez la bande-annonce dans notre diaporama.

Le titre est-il inspiré de Heuss L'enfoiré ?

Le titre du film soulève une question : est-il vraiment inspiré du morceau Les méchants de Heuss L'enfoiré ? La réponse est... oui ! "Un samedi matin, en entendant un gosse de 5/6 ans chanter avec sa soeur de 4 ans 'La grosse moula, poursuivie par les méchants', j'avais envie d'interpeler leur mère en lui disant : 'Vous savez qu'ils parlent de proxénétisme là ?' (rires) C'est comme ça que le titre 'Les Méchants' est arrivé. Sous ses apparences de petite comptine, le tube de Heuss raconte des choses très dures. Ça représentait bien le film", raconte Mouloud Achour.

Les Méchants arrive au cinéma le 8 septembre 2021

Publi-communiqué