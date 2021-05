Les Irréguliers de Baker Street annulée : pas de saison 2 pour la série Netflix !

Le personnage de Sherlock Holmes continue toujours autant d'inspirer. Pour preuve, après la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, les films avec Robert Downey Jr et Jude Law ou encore celui avec Millie Bobby Brown, Enola Holmes, qui aura un deuxième volet, on a pu découvrir Les Irréguliers de Baker Street sur Netflix ! Cette version, sortie le 26 mars 2021, est très différente des autres, mais son côté surnaturel et teen a beaucoup plu aux abonnés de la plateforme qui espèrent désormais une saison 2.

Pas de saison 2 pour Les Irréguliers de Baker Street

A la fin du mois de mars, le magazine Production Weekly a annoncé que la suite des Irréguliers de Baker Street serait déjà en préparation et que le tournage devrait démarrer cet été à Liverpool, au Royaume-Uni. Netflix n'a pas encore confirmé cette info et on sait désormais pourquoi : la plateforme aurait en réalité décidé de ne pas renouveler la série pour une saison 2 d'après Variety et Deadline.

The Irregulars serait donc annulée ! Les raisons n'ont pas été expliquées, mais cette mauvaise nouvelle risque d'en décevoir plus d'un, d'autant plus que la fin de la saison 1 laissait présager d'autres aventures surnaturelles avec Bea (Thaddea Graham), Jessie (Darci Shaw), Leo (Harrison Osterfield), Billy (Jojo Macari), Spike (McKell David) et John Watson (Royce Pierreson). Il reste quand même un petit espoir car Netflix n'a toujours rien annoncé d'officiel.