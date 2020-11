Les Animaux Fantastiques 3 : Johnny Depp viré par Warner Bros, Jude Law réagit à cette affaire

Recruté en 2016 pour incarner le mythique Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, Johnny Depp a finalement été viré de la franchise en novembre 2020. Aucun lien avec son interprétation du personnage, Warner Bros a tout simplement préféré éloigner la saga de toute polémique à cause de l'affaire judiciaire qui lie l'acteur à Amber Heard, son ex-femme, qui ne cesse de prendre de l'ampleur.

Une décision plus grande que Jude Law

Une surprise pour les fans de l'univers Harry Potter et du comédien (Johnny Depp avait été soutenu par J.K. Rowling par le passé à ce sujet, il avait déjà tourné une scène pour le 3ème film actuellement en production), mais également pour Jude Law. L'interprète du jeune Albus Dumbledore l'a en effet confié à ET, il ne maîtrise absolument pas du tout ce qu'il peut se passer en coulisses.

"C'est un film gigantesque, et il y a tellement, mais tellement de choses qui se passent à tous les niveaux. C'est probablement l'une des plus grosses productions sur laquelle j'ai travaillé" a-t-il dans un premier temps confié. Puis, il l'a précisé, "Dans des situations comme celles-ci, vous vous en remettez au studio, c'est tout ce que vous pouvez faire. (...) Dans une franchise comme celle-là, c'est le studio et la compagnie qui prennent les grosses décisions".

Le comédien impuissant dans cette affaire

Pour faire simple, même si Jude Law le voulait, il ne pourrait pas négocier avec le studio afin de faire revenir le comédien à l'écran. Malgré l'importance de son rôle dans la saga, il n'a finalement aucun impact sur les décisions créatives et n'est qu'un pion dans cette immense machine, "Vous devez simplement vous pointer et jouer votre rôle. (...) Vous devez accepter ces décisions, on est juste un membre de l'équipe".

Un état d'esprit assez pessimiste qui ne devrait pas calmer certains fans, toujours très en colère contre Warner Bros.