Legends of Tomorrow saison 8 : Nick Zano (Nate) quitte officiellement la série

C'est presque devenu une routine pour les fans de Legends of Tomorrow ces dernières années, les voilà à nouveau obligés de dire au revoir à un personnage emblématique de la série. Ce mercredi 2 mars 2022, Nate Heywood - incarné par Nick Zano, a en effet profité du final de la saison 7 diffusé sur la CW aux USA pour faire ses adieux à la team. Et on vous rassure, le héros n'est pas mort !

Quelle fin pour Nate ?

Au programme ? Dans l'épisode 13 diffusé cette semaine, on a ainsi pu le voir se lancer en plein champ de bataille lors de la Première guerre mondiale afin de sauver Alun, l'amour de Gwyn. Malheureusement, à cette occasion, le héros a vu son "armure" être endommagée à la suite d'une infection au gaz moutarde. Conséquence directe ? Cela a tout simplement causé la perte de ses pouvoirs.

Un événement inattendu, qui l'a finalement convaincu de tourner la page de son aventure au sein du Waverider, "Je suis prêt pour cette autre partie de ma vie qui vient après celle de héros". Aussi, après une scène très touchante auprès de ses partenaires de longue date (le personnage était présent depuis la saison 2), Nate est tout logiquement parti retrouver Zari 1.0 à l'aide du Totem. Une happy ending satisfaisante bien qu'un peu facile / expédiée.

Un départ logique pour le héros, la fin de ses pouvoirs expliquée

Interrogé par TVLine sur les raisons qui ont poussé son équipe à se séparer de Nate en amont de la possible saison 8 (pas encore commandée par la CW !), Keto Shimizu (co-showrunner) a tout simplement confié, "Cela nous a semblé être le bon moment. C'était en quelque sorte le moment parfait pour dire au revoir à ce personnage". Un peu vague comme explication, mais cela laisse néanmoins entendre que ce départ n'a pas été causé par une envie d'ailleurs de Nick Zano.

Puis, interrogé sur l'intérêt scénaristique de le priver de ses pouvoirs, le showrunner a confié qu'il s'agissait d'une jolie façon pour eux de boucler la boucle, "Ca nous a paru être la façon idéale de conclure son parcours à l'écran. Il a débuté la série en obtenant ses pouvoirs, ça nous semblait juste de le voir leur dire au revoir en même temps qu'à la team".

Surtout, toujours selon Keto Shimizu, c'était la meilleure idée possible pour l'aider à tourner la page auprès de Zari. A en croire ses propos, le faire quitter les Legends avec ses pouvoirs n'aurait pas permis à Nate d'être prêt à attaquer le nouveau chapitre de sa vie, "Comme on le voit dans ce final, il ne se sent toujours pas prêt à arrêter. Il a ce sentiment que, comme il a ces pouvoirs, il se doit d'aider les autres. Et ça nous a fait réaliser qu'il n'aurait jamais été capable de ressentir cette sensation du devoir accompli avec ses pouvoirs en main, car il n'aurait jamais cessé de s'interroger sur ses actions, 'Suis-je en train de gâcher mes pouvoirs en restant ici sans aller sur le terrain et en les utilisant pour le bien ?'."

Un retour possible pour Nick Zano ?

Enfin, sans grande surprise (mais ça reste un soulagement de le savoir), rien ne dit que Nate ne reviendra pas un jour à l'écran. Si le showrunner a promis, "Oui, c'est un véritable au revoir. Il s'envole vraiment pour aller vivre sa vie auprès de Zari", il a tout de même confessé qu'un caméo futur de sa part était toujours envisageable, "Evidemment, notre porte reste toujours ouverte pour que les gens puissent revenir et nous rendre visite."

Reste désormais à espérer que Legends of Tomorrow sera renouvelée pour une saison 8 au risque de ne même pas avoir le droit à une vraie fin.