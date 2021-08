Légendes Pokémon - Arceus : le nouveau jeu qui va révolutionner la saga ? Nouvelle bande-annonce

Retenez bien cette date, c'est le 28 janvier 2022 que Légendes Pokémon : Arceus débarquera sur la Nintendo Switch. Et si ce nouvel épisode de la saga vidéoludique gardera des bases identiques aux précédents opus (l'histoire débutera avec la sélection d'un Pokémon spécifique entre Héricendre, Moustillon et Brindibou pour se lancer dans l'aventure), le reste du jeu devrait bouleverser les codes et marquer un véritable tournant.

Un Pokémon prêt à révolutionner la saga ?

Développé par GameFreaks, Légendes Pokémon : Arceus nous amènera dans la région Hisui, visiblement rebaptisée Sinnoh pour l'occasion. Le concept ici ? Pas de duels contre d'autres dresseurs, il faudra profiter de cet open-world pour partir à la rencontre des cultissimes créatures afin de dénicher le plus d'informations possibles sur elles.

Et c'est justement là que le jeu devrait offrir une expérience inédite et rafraîchissante aux joueurs, puisque toutes les interactions avec les Pokémon semblent avoir été repensées. Ainsi, alors qu'il existera deux façons différentes de capturer ces animaux, une "pacifique", une par le "combat" - les affrontements ont par ailleurs été repensés afin d'offrir plus de dynamisme et de tension avec de possibles attaques coups sur coups misant sur de réelles stratégies, la capture d'un Pokémon ne marquera pas la fin d'un objectif.

Au contraire, afin de remplir le Pokédex et devenir le meilleur chasseur/dresseur de la région, le joueur devra prendre le temps de connaître les créatures en les analysant sur la durée (à travers quelques sous-missions ?). De quoi apporter un intérêt supplémentaire et allonger l'expérience dans ce monde.

L'évolution au coeur du jeu

Et pour ceux qui trouveraient cet exercice inutile ou frustrant, sachez qu'il sera nécessaire. Pour espérer explorer de nombreuses zones, il faudra en effet compter sur les évolutions et notre connaissance des Pokémon pour pouvoir voyager sur l'eau, dans les airs ou traverser certains endroits sur terre. De même, bien connaître ces créatures évitera aux joueurs de se faire bolosser / éliminer en cas d'attaque.

Enfin, autre concept intéressant, alors que la ville Rusti-Cité permettra à notre personnage d'y trouver de nouvelles quêtes afin d'acquérir de l'expérience, il sera également possible de faire évoluer son dresseur en récupérant différentes matières premières qui serviront ensuite à la création d'objets. De quoi apporter un autre regard sur les expéditions.

Au final, les seuls points négatifs à retenir de cette nouvelle présentation sont le manque d'interactions humaines à craindre, puisque l'on semble partir sur un open-world assez vide, limite semblable à un Pokémon Snap, et surtout... les graphismes. Sans être moches et bâclés, ils n'arrivent décidément pas à nous hyper, nous laissant l'impression que ce jeu n'ira pas au bout de son potentiel. A confirmer ou non une fois entre nos mains.