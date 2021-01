Legacies saison 3 : un mort à venir ?

Après les succès de The Vampire Diaries (8 saisons) et The Originals (5 saisons), la CW a décidé d'étendre l'univers TVD avec Legacies, centrée sur Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) et avec Alaric (Matt Davis) ainsi que Josie (Kaylee Bryant) et Lizzie (Jenny Boyd), les jumelles qu'il a eues avec Caroline (Candice Accola). En 2020, la production de la série a été interrompue à cause de la Covid-19, le dernier épisode de la saison 2 ayant été diffusé le 26 mars 2020 soit il y a presque 10 mois.

Un recap s'impose donc : à la fin de la saison 2 de Legacies, Josie succombait à la magie noire et, pour la sauver, Hope décidait de pénétrer dans son subconscient où elle restait bloquée. Ce n'était pas plus joyeux pour Landon (Aria Shahghasemi) qui était poignardé avec la flèche dorée, la seule arme qui peut réellement le tuer.

Un mort à venir dans la saison 3 de Legacies ?

Et si la saison 3 de Legacies était mortelle ? Entre la bande-annonce et le résumé de l'épisode 2, il y a de quoi s'inquiéter. Dans le trailer à voir ci-dessous, on peut découvrir que Rafael (Peyton Alex Smith), qui est responsable de la "mort" de Landon puisque c'est lui qui l'a poignardé alors qu'il était possédé, va proposer un marché au Necromancer : intégrer l'âme de Landon dans son corps. Le synopsis du 2e épisode, lui, prévoit une information "dévastatrice" au sujet de l'un des personnages. Et si Rafael se sacrifiait vraiment pour sauver son meilleur ami ? On sait que dans l'univers The Vampire Diaries les morts ne le restent pas tous très longtemps, mais il y a de quoi trembler...

En attendant d'en savoir plus, la CW a publié les premières photos de l'épisode 1 de la saison 3 à voir dans notre diaporama et Hope et Landon sont (évidemment) aux abonnés absents. Quand vont-ils faire leur retour ? Faudra-t-il attendre un moment ?