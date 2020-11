Le Monde à L'Envers : Jenny et Valentin sont-ils de vrais meilleurs potes ? L'interro surprise

Jenny et Valentin se sont fait connaître sur YouTube avec leur chaîne Le Monde à L'Envers (3,48 millions d'abonnés) où ils parodient le plus souvent des émissions télé comme Les Reines du Shopping, Tellement Vrai, L'amour est dans le pré, 4 mariages pour 1 lune de miel ou encore Next. Ils se mettent aussi régulièrement en scène avec leurs personnages délirants comme Sidney, Claude et Sonia. Aujourd'hui, les deux Youtubeurs s'attaquent aux Marseillais, à Mariés au premier regard, C'est mon choix, le JT de 20h et Pawn Store.

Jenny et Valentin du Monde à L'Envers se connaissent-ils par coeur ?

Ces cinq sktechs inédit sont diffusés dans leur propre émission, Le Prime à L'Envers, sur TMC le 25 novembre 2020 à 21h15. À cette occasion, PRBK a pu interviewer Jenny et Valentin afin de les tester au jeu de l'Interro surprise : date de naissance, plus gros défaut, talent caché, premier amour, émission préférée... se connaissent-ils vraiment bien ? Qui connaît le mieux l'autre ? On vous laisse découvrir la réponse dans notre diaporama.

Petit spoiler sur la vidéo, les deux complices du Monde à L'Envers ont une nouvelle fois répondu à la fameuse question, sont-ils en couple ou non ? "On l'a dit dans plusieurs FAQ qu'on n'était pas ensemble, mais il y a toujours des gens qui pensent que c'est le cas, je ne sais pas pourquoi. Ca fait des années qu'on dit qu'on n'est pas en couple. C'est frère et soeur", nous ont-ils confié. Plus de doute possible donc !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.