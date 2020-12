Laurent Kérusoré (Plus belle la vie) en deuil : son bel hommage à son papa, mort le jour de Noël

Nombreux soutiens pour l'acteur

Face à cette tragédie, Laurent Kérusoré peut néanmoins compter sur le soutien infaillible de ses fans qui lui ont déjà adressé des centaines de messages réconfortants, mais également de ses partenaires sur France 3. On peut le découvrir dans la section commentaires, que ce soit Géraldine Lapalus, "Toutes mes plus douces pensées mon @laurentkerusore. Je t'embrasse tendrement et je t'aime" ou bien le jeune Samuel Allain Abitbol, "Bonjour Laurent je suis si triste de cette nouvelle . Je pense à toi très fort mon lolo et a ta gentille maman. Je t'aime fort", nombreux sont ceux à s'être manifestés en cette période compliquée.