Laura Lempika : une robe Ali Express à 70€ pour son mariage ? Loin de là !

L'heure de la rentrée a peut-être sonné, mais il n'était pas question pour Laura Lempika et Nikola Lozina de perdre le sourire en pensant au retour des journées qui raccourcissent et des métros de nouveau bondés de gens aux regards perdus dans l'ennui le plus obscure. Aussi, après de longs mois d'attente, c'est ce vendredi 26 août que les deux amoureux se sont dit "oui" à l'occasion d'un mariage mémorable, teasé depuis un moment dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza.

Il faudra malheureusement patienter pour découvrir à quel point cette cérémonie était aussi incroyable qu'épique, mais les internautes n'ont pas attendu pour déjà commencer à critiquer ce mariage. Ainsi, là où Laura et Nikola n'attendent que de partir pour une lune de miel qui restera dans les annales, cette petite fête se retrouve aujourd'hui au centre de quelques polémiques.

Une robe trouvée sur Ali Express pour Laura ?

Au programme ? En plus des propos plus que limites tenus par Simon Castaldi au sujet de Maëva Ghennam ou de la tenue transparente d'Hilona qui n'avait rien de très traditionnelle pour une demoiselle d'honneur, c'est désormais la robe de Laura Lempika qui fait parler d'elle.

Tandis que la jeune mariée était fière de la dévoiler en vidéo sur son compte Instagram (il est vrai qu'elle est plutôt jolie), certains blogueurs n'ont pas hésité à la critiquer et à en s'en moquer. Le motif cette fois ? Il est reproché à la femme de Nikola d'avoir effectué son shopping sur Ali Express et donc, de n'avoir dépensé qu'entre 70 et 90 euros pour cette robe blanche.