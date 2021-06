Laëtitia Milot : ses nouvelles confidences émouvantes sur Yannis, son premier amour décédé

Laëtitia Milot est actrice, chanteuse et romancière. Elle joue d'ailleurs dans l'adaptation de son roman Liés à vie, dans lequel elle raconte le parcours bouleversant de Lucie, une cavalière professionnelle coincée dans un fauteuil roulant depuis un grave accident de voiture. Le personnage mène un véritable combat pour retrouver l'usage de ses jambes, mais aussi pour réussir à remonter sur un cheval. Un combat inspiré par l'histoire vraie de Céline Gerny, cavalière handisport et membre l'équipe de France de para-dressage.

Laëtitia Milot revient sur la mort de Yannis

Le livre de Laëtitia Milot et le téléfilm font aussi écho au terrible drame que l'actrice a traversé étant plus jeune : elle a vu son premier amour mourir d'un cancer, à seulement 22 ans. Yannis a terminé ses jours dans un fauteuil roulant sans jamais cesser de se battre contre la maladie : "Avec Yannis, j'ai connu aussi des moments de handicap, avant qu'il ne parte. Et notamment le regard que les autres portent sur un non-valide, qui peuvent faire du mal. Nous avons vécu ces situations de mal-être par rapport à tout ça", confie Laëtitia Milot en interview avec Télé Loisirs.

L'ex-star de Plus belle la vie raconte ensuite : "Yannis était quelqu'un de très fort, psychologiquement, il avait tendance à avoir toujours réponse à tout, contrairement à moi. J'ai été très inspirée par sa force, il s'est battu jusqu'au bout. C'est l'un de ses traits de caractère qui m'avait attirée. C'est lui qui m'a appris cette force, cette résilience, c'est une merveilleuse leçon de vie."

"Il s'est battu comme un fou"

Ce n'est pas la première fois que Laëtitia Milot livre des confidences émouvantes sur son amour de jeunesse, Yannis : "Pendant huit mois, il s'est battu comme un fou, avec beaucoup de courage malgré sa souffrance. (...) J'ai passé les douze dernières heures à écouter son coeur. Après son départ, je me suis écroulée. J'avais tout perdu. J'avais des idées noires", avait-elle déclaré en 2018 avant de révéler que son mari Badri lui avait en quelque sorte sauvé la vie. Aujourd'hui, ils nagent dans le bonheur avec leur petite fille Lyana, née en mai 2018.