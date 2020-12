La Grande Incruste : le tournage a été très galère et Camille Combal explique pourquoi

Camille Combal est partout ! En plus de l'animation de Mask Singer et de Danse avec les Stars, on le retrouvera bientôt dans la nouvelle version de Une famille en or. Mais l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP a aussi décidé de lancer un programme inédit : La Grande Incruste. Une émission dans laquelle il s'invite dans les émissions et séries préférées des téléspectateurs comme Koh Lanta ou Demain nous appartient. Une émission née en février qui a eu du mal à voir le jour.

La Grande Incruste, une vrai marathon

Il faut dire que le concept de l'émission est venue aux équipes juste avant la pandémie de coronavirus. Le tournage avait débuté mais a rapidement dû s'arrêter à cause du confinement, a confié Camille Combal au Parisien. Par la suite, l'émission a dû faire face à de nombreux changements de programmes suite aux enregistrements d'autres émissions mais aussi à cause de Camille Combal qui a été testé positif à la Covid-19 cet automne. "On a dû réaménager les plannings et démarrer la postproduction pendant que nous finissions le tournage" a confié l'animateur.

Autre problème auquel la production a dû faire face : les plannings des nombreux invités. "Certains sont devenus plus frileux après le premier confinement. Pour d'autres, il a fallu jouer avec les agendas. Nous voulions tourner une séquence avec Louane qui a dit oui tout de suite, sauf qu'elle n'avait que 90 minutes de disponible pour tourner 5 séquences, avec des tenues différentes." explique Delphine de Groulard, productrice artistique de l'émission. Un vrai marathon pour toute l'équipe !

"On a cru qu'on n'arriverait jamais à faire cette émission"

Comme le confie Camille Combal, il était à l'origine prévu que l'émission soit diffusée en juin dernier. "On croyait qu'on n'arriverait jamais à faire cette émission !" a confié l'animateur à Télé 7 Jours. "J'espère que ça fera plaisir aux gens qui me suivent depuis longtemps de revoir ça. (...) Je vis ça comme un immense privilège de faire ça quel que soit le programme. Les deux sont un plaisir immense et je l'ai découvert. Avant de faire DALS, j'avais peur, je ne savais pas si ça allait me plaire." a-t-il déclaré à 20 minutes.