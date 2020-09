La Ferme Célébrités de retour ? "Une version actualisée" serait en préparation

La Ferme Célébrités pourrait bien faire son retour à la télé

Vous vous souvenez de l'émission lancée en 2004 sur TF1 ? La Ferme Célébrités était alors animée par Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze. Dans cette première saison, des people comme Élodie Gossuin, Pascal Olmeta, Massimo Gargia, Eve Angeli (qui s'était dit traumatisée par l'aventure), Mia Frye, Vincent McDoom ou encore Danièle Gilbert étaient présents. Suite au succès du programme, une saison 2 avait été commandée, puis une saison 3 qui avait un peu changer le concept, emmenant les personnalités en Afrique et non à la campagne dans La Ferme Célébrités en Afrique. Cette saison diffusée en 2010 était alors présentée par Benjamin Castaldi et Jean-Pierre Foucault.

Eh bien La Ferme Célébrités pourrait être de retour. C'est ce que Le Parisien a révélé ce jeudi 24 septembre 2020. En effet, "une version actualisée" de l'émission serait en préparation. Et le script serait même déjà "sur le bureau de plusieurs patrons de chaînes, dont une grande".

Le but serait de "surfer" sur la tendance du "retour à la campagne"

Le "producteur Antoine Henriquet" (Mamans et célèbres, La Villa des coeurs brisés...) est "à l'origine de ce retour inattendu" a précisé le journal. Il est le patron de la société Ah! production, filiale de Satisfaction, détenue par Arthur. Et c'est sa boîte de prod qui "a racheté les droits de ce format international", qui est pour rappel "toujours diffusé en Scandinavie, au Brésil ou en Roumanie". Antoine Henriquet a d'ailleurs expliqué au média que le but du possible retour de La Ferme Célébrités à la télévision est de "surfer sur le retour à la campagne qui est devenu une vraie tendance depuis le confinement".