La Brea : Zyra Gorecki (Izzy) véritablement amputée, le terrible accident qui a changé sa vie

Après la saison 5 de Good Doctor et en attendant la saison 6 dont on vous a donné les premières infos, TF1 a changé de registre : chaque mercredi, la chaîne diffuse désormais La Brea. Le pitch ? Un énorme gouffre s'ouvre en plein milieu de Los Angeles, près du site paléontologique de La Brea Tar Bits. Des centaines de personnes disparaissent dans les profondeurs. Certains les croient morts mais ils sont en réalité arrivés dans une autre dimension, 10 000 ans avant Jésus Christ. La famille Harris se retrouve divisée entre présent et passé.

Parmi les membres de cette famille, la mère Eve (Natalie Zea) et le fils Josh (Jack Martin) se retrouvent en terre primitive tandis que le père Gavin (Eoin Macken) et la fille Izzy (Zyra Gorecki) sont dans le présent. Dans la série, le personnage d'Izzy est amputée de la jambe gauche, au dessous du genou, et sa prothèse est clairement montrée à l'écran. Et ce n'est pas réalisé par effets spéciaux.

Zyra Gorecki a été amputée à 13 ans

Aujourd'hui âgée de 20 ans, Zyra Gorecki est un modèle pour toutes les personnes amputées. Il faut dire qu'en terme de représentation, ce n'est pas non plus la joie pour toutes les personnes ayant subi une amputation : Izzy est même l'un des premiers personnages principaux d'une série de network a être amputée et surtout à être incarnée par une personne réellement amputée. Si, dans la série, Izzy a perdu sa jambe gauche des suites d'un accident de voiture quelques années avant l'action, son interprète a été victime d'un autre accident. C'est à 13 ans qu'elle a été amputée, lors d'un accident de bûcheronnage. Loin de se laisser abattre, elle a décidé de tout faire pour réaliser son rêve de devenir actrice et pouvoir ainsi sensibiliser le plus grand nombre.