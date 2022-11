La Brea saison 2 : un mort, des secrets révélés... les premières infos sur la suite

Ça y est La Brea touche à sa fin sur TF1. Ce mercredi 16 novembre 2022, la chaîne diffuse les épisodes 7,8,9 et 10, les derniers de la saison 1. L'épisode final se termine d'ailleurs avec un énorme cliffhanger : Isiah (Diesel La Torraca) parvient à passer au travers du portail et se retrouve en 1988. Mais il n'est pas le seul : Josh (Jack Martin) et Riley (Veronica St. Clair) sont aussi téléportés.

On nous offre également un énorme mystère. Le Dr. Rebecca Aldridge (Ming-Zhu Hii) dévoile l'existence d'une énorme tour moderne à Scott (Rohan Mirchandaney) et lui révèle qu'il y a un passage pour rallier l'autre monde à l'intérieur. Elle lui explique même que c'est elle qui l'a construite ! Enfin Gavin (Eoin Macken), Izzy (Zyra Gorecki), et Ella (Michelle Vergara Moore) se réveillent face à un mammouth après avoir sauté dans le gouffre. Ils ont donc enfin réussi à rallier La Brea.

Triangle amoureux

Leur objectif est simple, retrouver Eve (Natalie Zea) et Josh. Pour Josh, ce sera compliqué vu qu'il a été téléporté dans un autre monde. Mais, après de nombreuses galères, ils parviennent enfin à retrouver le groupe et Eve. Malheureusement, pour Gavin, il n'a pas droit aux retrouvailles rêvées. En effet, Eve lui fait comprendre concrètement qu'elle est amoureuse de Lévi (Nicholas Gonzalez). Mais son mari ne compte pas lâcher l'affaire si facilement.

Un personnage important va mourir

Malheureusement pour nos héros, un personnage qui aurait pu leur permettre de lever le voile sur beaucoup de mystère va mourir. En effet, la docteur Rebecca Aldridge, meurt après avoir perdu beaucoup de sang et emporte donc avec elle de nombreux secrets, notamment sur la fameuse tour. En effet, elle était la clé pour Sam et Gavin pour entrer dans le bâtiment.

Des révélations surprenantes

Gavin va finalement réussir à s'infiltrer dans la tour et va y retrouver... son père ! En 1988, Josh va faire la connaissance d'une femme qui en connait beaucoup sur les gouffres et elle n'est autre que la mère d'Isiah (Gavin) et donc sa propre grand-mère.

Pour découvrir les épisodes de cette saison 2 en France, il va falloir être patient. En effet, ils ne sont diffusés sur NBC que depuis le 27 septembre 2022. Ils pourraient donc débarquer sur Salto et TF1 courant 2023.