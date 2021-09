La Belle et ses princes : un ancien candidat mis en examen pour trafic de drogues

Avant Les Princes de l'amour sur W9, les fans de télé-réalité se souviendront de l'émission originale : La Belle et ses princes presque charmants. Elle a eu droit à trois saisons et a révélé certains candidats comme Benjamin Machet qui avait remporté la première saison ou Benjamin Samat. De nombreux prétendants et séducteurs du programme sont aussi retombés dans l'anonymat mais l'un d'eux refait parler aujourd'hui.

Sammy mis en examen

Selon La Dépêche du Midi, c'est un ex de la saison 2 de La Belle et ses Princes, Sammy, qui aurait été mis en examen et a été récemment auditionné par une juge d'instruction à Toulouse. Le candidat de télé-réalité qui n'est plus apparu sur nos écrans depuis 2013 est soupçonné d'avoir pris part à un trafic de drogues. Comme l'explique le site du journal, la police aurait retrouvé chez lui "plusieurs kilos de résine de cannabis, des balances de précision, des pochons remplis d'herbe de cannabis, près de 2000€ en liquide et un détecteur de faux billets". La perquisition a eu lieu en mai et c'est au début de l'année 2021 que Sammy aurait été approché par des trafiquants qui auraient "insisté lourdement" auprès de lui pour qu'il accepte de travailler pour eux.

L'ex-star de télé qui s'était clashé avec Ayem Nour se défend cependant de faire partie de ce trafic. Il aurait avoué être une "nourrice" mais "aurait agi par peur des représailles" précise La Dépêche qui ajoute que Sammy aurait quand même touché 3000 et 4000€. "Nous laissons l'instruction suivre son cours, nous verrons les responsabilités de chacun le jour du jugement. Ce n'est pas un trafiquant de stupéfiants et il n'a jamais eu d'antécédent judiciaire" a expliqué son avocate, Me Saihi Majouba. Sammy aurait été mis en examen mais "laissé libre sous contrôle judiciaire". Il est évidemment toujours considéré comme innocent et l'enquête se poursuit actuellement.