L'amour est dans le pré : Valentin n'assume pas son tacle contre Charley après leur rupture difficile

Tout commençait pourtant très bien entre Valentin, l'agriculteur breton, et Charley, la jeune dentiste. Ils étaient tombés amoureux lors de la saison 16 de L'amour est dans le pré, diffusée en 2021 et avaient décidé de poursuivre leur histoire à distance. Malheureusement, la fin d'année 2022 a été très difficile pour Valentin qui a perdu 95% de sa production de fleurs et d'épices et qui, quelques mois plus tard, s'est séparé de Charley. Le 24 décembre, il a annoncé en story Instagram s'être séparé de sa compagne. La rupture a semble-t-il été très difficile pour l'agriculteur.

Un commentaire choc

Quelques jours après cette annonce, Valentin a commenté une publication de Franck, le garde forestier de cette même saison 16. "Il vaut mieux être seul que mal accompagné comme je l'ai été (je sais c'est dur mais quand je réfléchis, j'ai été berné)", pouvait-on lire avant qu'il se décide à supprimer ce commentaire.

Ces propos ont beaucoup fait réagir les internautes qui ont cherché à comprendre ce qu'il s'est passé entre les deux anciens amoureux. Aucune réponse n'a été donnée à ce jour sur les raisons de la séparation, mais Valentin a tenu à revenir sur ses propos quelques jours plus tard, une manière de s'excuser et de mettre fin aux rumeurs.

"Mes mots ont été mal interprétés"

Dans une story Instagram publiée le mardi 3 janvier, Valentin a tenu à mettre les choses au clair. "Je ne veux pas que du mal soit dit et fait, mes mots ont été mal interprétés", commence-t-il avant d'expliquer qu'il ne veut plus entendre parler de cette histoire. "Je voudrais qu'elle comme moi n'ayons plus d'échos, je lui souhaite que du bonheur, je n'ai pas su lui donner", des mots prenants qui indiquent que la rupture a été mal vécue par l'agriculteur.

Il termine par expliquer qu'il ne parlera plus de cette histoire, mais surtout que "les mots peuvent dépasser la pensée". L'agriculteur ne semble visiblement pas au meilleur de sa forme, et doit espérer que l'année 2023 lui apportera de bonnes nouvelles.