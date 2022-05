Koh Lanta : une ancienne aventurière s'est mariée, les photos dévoilées

Une demande en mariage "comme dans les films"

Emilie et Thibaud ont donc enfin pu se dire "oui" après que leur mariage, initialement prévu en 2020 ait été décalé à cause de la crise sanitaire. Dans une interview accordée à Purepeople, l'ancienne aventurière s'était d'ailleurs confiée sur la demande en mariage très romantique qui lui avait faite son chéri. "On est allé à Marrakech. Il savait que ça me tenait à coeur de m'y rendre car j'ai des origines marocaines et ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée. Il a organisé un petit week-end en amoureux. Il m'a emmenée dans un hôtel magnifique". "Il a fait sa demande lors de l'apéro. Petite coupe de champagne, avec le genou à terre, comme dans les films. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse sa demande" avait-elle détaillé.

On souhaite tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés !