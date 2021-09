Kim Kardashian cachée, Maisie Williams... le top 15 des tenues les plus dingues du MET Gala 2021

Chaque année, le MET Gala nous offre des tenues excentriques et ce n'est pas en 2021 que ça va changer ! Après une année passée à la maison (pas merci la Covid-19), les célébrités étaient plus prêtes que jamais à fouler les tapis rouges et l'ont prouvé. C'est ce lundi 13 septembre qu'avait lieu à New York la soirée du MET Gala 2021. Comme son nom l'indique, ce véritable défilé de tenues se déroule sur les célèbres marches du Metropolitan Museum of Art. Un événement scruté dans le monde entier où stars et créateurs laissent parler leurs inspirations autour d'un thème ("In America" cette année). Et ils étaient encore bien inspirés. La preuve en image ! Oui, c'est bien Kim Kardashian sous le costume !

Kim Kardashian incognito (en hommage à Kanye)