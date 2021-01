Kev Adams et Gad Elmaleh : salles de spectacle fermées, coup de gueule du duo contre le gouvernement

Le message de Kev Adams et Gad Elmaleh au gouvernement

Une initiative bienvenue qui permettra à tout le monde de s'y retrouver, et qui a motivé le duo à envoyer un message clair au gouvernement. Lassé de voir l'équipe d'Emmanuel Macron ne pas assumer les conséquences de la crise sanitaire et improviser des décisions au jour le jour, Gad Elmaleh a profité d'un entretien auprès du Parisien pour déclarer : "J'en ai un peu marre. Je le demande au gouvernement : si on n'essaye rien pour rouvrir, ayez le courage de nous annoncer les mauvaises nouvelles officielles. Dites-nous par exemple qu'on ne va pas jouer jusqu'en septembre ou octobre, pour qu'on puisse s'organiser".

En effet, comme l'a de son côté précisé Kev Adams, cette technique qui consiste à ne rien décider avant qu'il ne soit trop tard fait perdre un temps précieux à tout le monde, "Le gouvernement laisse les gens programmer des spectacles en février qui, pour la plupart, vont être reportés une troisième, une quatrième fois". Or, en annonçant enfin à l'avance les dispositions futures pour les salles de spectacle, cela offrirait la possibilité aux artistes d'imaginer et mettre en place des solutions de secours (comme ce Kevgad and Friends) afin de continuer à pratiquer leur métier.

"Si ça ferme longtemps, on fera des choix différents"

De même, cette incertitude constante - qui joue avec la vie de nombreux employés de l'ombre "Ça implique plein de gens, des intermittents, des auteurs, des réalisateurs...", bloque logiquement la créativité des artistes. Doivent-ils continuer à développer des textes pour les jouer en live ? Continuer à les apprendre ? Ou doivent-ils au contraire réorienter leur carrière vers d'autres choses ? Ces questions, Gad Elmaleh ne supporte plus de devoir se les poser, "Il faut que Roselyne Bachelot [Ministre de la Culture, ndlr] parle. Si ça ferme longtemps, on fera des choix différents, de carrière notamment, peut-être lancer des projets d'écriture de cinéma."

On ne sait pas si leur message sera entendu, mais on ne peut que vous inviter à suivre Gad Elmaleh et Kev Adams en direct ce soir.