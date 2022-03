Julien Geloën et Léa : couple, mariage, bébé... "Il y a eu des conversations" (INTERVIEW)

Au final "on n'a pas parlé un peu mariage, on en a beaucoup parlé" mais "maintenant, à aucun moment on s'est dit : 'Quand est-ce qu'on va se marier ?' Parce que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour" a-t-il indiqué. Avant de glisser avec humour : "Mais si jamais ça devait arriver, on sait déjà, on a le traiteur t'inquiète".

Ils n'auront pas d'enfant tout de suite mais ont déjà parlé bébé

Côté bébé aussi, Julien Geloën et Léa ont déjà eu des conversations, du style : "T'aimes bien quoi comme prénom ?". Mais ils ne pensent pas concevoir d'enfant tout de suite. La grossesse, ce sera pour plus tard. "On en a parlé hier parce qu'elle a un retard d'une semaine, du coup on est un peu stressés" a-t-il ajouté, "mais je ne pense qu'il y a rien".

