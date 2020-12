Johnny Galecki (The Big Bang Theory) séparé de la mère de son bébé ? Ils auraient rompu

Le 23 novembre 2020, la maman d'Avery avait aussi écrit en légende d'un post Instagram : "Ça a été l'année la plus épineuse de ma vie. Avec les plus hauts des hauts et les plus bas des bas. Mais même dans les moments difficiles, il y avait ce petit garçon en parfaite santé qui avait besoin de moi et qui me permettait de garder les pieds sur terre et de me recentrer. C'est absolument dingue de voir comme le temps file. Le regarder grandir est le plus beaux des cadeaux. Je suis reconnaissante de savoir que notre aventure continue...".