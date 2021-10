Jodie Comer (Le Dernier Duel) : "Adam Driver a un charisme de rockstar"

JODIE COMER - Marguerite de Carrouges

Qui était le plus intimidant au premier abord ? Matt, Ben ou Adam ?

Jodie Comer : Mon Dieu, aucun n'est intimidant. Ce sont des personnes très délicates. Ils ont tous les trois vraiment les pieds sur terre et sont accessibles. Je n'ai pas de réponse intéressante. Ils sont tous charmants.



Adam Driver a un charisme de rockstar dans le Dernier Duel.

Carrément. Même quand il joue Le Gris. J'ai bien sûr eu des scènes avec Adam mais quand j'ai vu le film pour la première fois, et notamment quand j'ai été témoin de ses échanges avec Ben... il a tellement de charisme. C'est incroyable de jouer face à lui car il est extrêmement spontané. Tu ne sais jamais ce qui va arriver. C'est très excitant.

Comment se prépare-t-on à un rôle comme celui-ci comparé à ceux que tu as tenu dans Free Guy ou Killing Eve ?

Quand je faisais de la télé avant Killing Eve, je tournais beaucoup de drames. Ce genre de matériel ne m'ait pas étranger. J'ai beaucoup évolué dans le drame. J'y suis assez confortable. Je me suis préparée comme d'habitude et j'ai essayé de comprendre ce que c'était que d'être une femme à cette époque. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer étroitement avec Nicole (Holofcener, scénariste) et créer Marguerite avec elle pour la montrer telle que l'on imagine.



Parlons des coupes de cheveux de Ben Affleck et Matt Damon.

Tout le monde aime ces coupes de cheveux ! Je les adore. En tant qu'acteur, j'aime les artifices qui te permettent de t'éloigner de qui tu es. Spécialement quand tu as atteint un stade où les spectateurs te connaissent en tant que personnalité. Tu veux t'éloigner le plus possible de ton image.