Jennifer Lopez victime d'un fan un peu trop collant : Ben Affleck joue les gardes du corps

Jennifer Lopez et Ben Affleck, de nouveau en couple, ont fait sensation lors de leur passage sur le tapis rouge de la Mostra de Venise 2021, mais pas que. Leur départ de Venise a aussi attiré certains spectateurs à l'aéroport, comme un fan collant qui s'est approché un peu trop près de J-Lo. L'acteur n'a pas aimé cette interruption et il l'a fait savoir en jouant les gardes du corps pour protéger l'interprète de Jenny From the Block. C'est beau l'amour !