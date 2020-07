Incroyable Talent : Nicolas (MainTenant) victime d'une impressionnante chute, il réagit

Grosse frayeur ce mardi 30 juin 2020 dans le deuxième numéro de La France a un incroyable talent : la Bataille du jury diffusé sur M6. Alors que le duo d'acrobates MainTenant venait de débuter sa prestation, Nicolas a été victime d'un incident impressionnant. Après une mauvaise réception de sa partenaire Ludivine, l'acrobate s'est écroulé au sol, sous les yeux inquiets du jury et du public. Les pompiers ont alors dû intervenir et l'ont évacué. Heureusement, quelques instants plus tard, le duo de l'équipe d'Hélène Ségara a pu reprendre sa chorégraphie.

Les pompiers obligés d'intervenir pour Nicolas (MainTenant)

Le jeune homme a expliqué cette chute dans une interview accordée à Télé Loisirs : "J'ai voulu pousser très fort le premier saut. Plus que d'habitude. Il arrive que dans l'envol, elle recule ou elle avance. Mais en règle générale, j'ai le temps de réagir et de m'ajuster pour la récupérer. Au moment où je l'ai regardée, j'ai eu un spot de lumière dans les yeux qui m'a ébloui, et je n'ai pas vu qu'elle avait reculé. Au lieu de la réceptionner dans mes bras, comme on le fait tous les jours, elle a atterri sur ma nuque. Ça m'a complètement mis KO, ça m'a assommé sur le coup. J'ai quasiment perdu connaissance. Ça ne nous était jamais arrivé. Comme quoi, il y a toujours une part de danger et qu'il ne faut rien prendre pour acquis. La moindre demi-seconde d'inattention peut-être dangereuse. Ce sont les risques du métier. J'ai pris quelques minutes pour reprendre mes esprits. Je ne sentais plus mes membres, avec de gros fourmillements dans les bras et les jambes. Mais 'the show must go on'."

Il revient sur sa chute impressionnante

S'ils ont repris leur prestation comme si de rien n'était, il s'en est sorti avec une entorse aux cervicales : "Je n'ai pas de séquelles. Mais j'ai mis du temps à m'en remettre avec une entorse aux cervicales. Ça n'a rien provoqué de permanent, mais ça m'a un peu handicapé sur les semaines suivantes." Aujourd'hui, celui qui a été qualifié face au Japonais Uekusa va mieux et est prêt pour la finale du mardi 14 juillet 2020.