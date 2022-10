Ici tout commence : c'est quoi le Cercle ? De gros secrets sur l'institut bientôt dévoilés, nouveaux personnages à venir

A la base, Ici tout commence est une série centrée sur des élèves d'une école de cuisine. Pourtant, comme on peut le découvrir depuis ses débuts sur TF1, ce spin-off de Demain nous appartient n'hésite pas à aller au-delà de ce concept et à nous offrir des intrigues plus ou moins mouvementées, frappées occasionnellement par des drames.

De quoi permettre aux scénaristes de renouveler constamment cet univers, mais également de surprendre les fans. Et ce n'est pas la nouvelle intrigue mise en place qui viendra bousculer cette habitude. Depuis quelques épisodes maintenant, l'existence du Cercle passionne en effet quelques personnages à l'écran. Et si peu d'informations à son sujet ont pour le moment été révélées par les auteurs, la suite de l'histoire devrait en surprendre plus d'un.

Des secrets bientôt dévoilés

Interrogée sur ce fameux Cercle par Allociné, Claire Romain - l'interprète de Ambre, a notamment confié, "Cette intrigue va se développer petit à petit. Ambre va se retrouver impliquée dans cette histoire elle aussi." A quoi peut-on s'attendre ? "On va vraiment explorer le passé de l'institut. Il y a de nouveaux personnages, liés à cette intrigue, qui vont arriver."

Puis, la comédienne a lâché une information particulièrement mystérieuse. Alors que les prochains épisodes verront les première et les deuxième année "s'entremêler un peu plus et s'allier pour un projet commun [aka le Cercle]", Claire Romain a assuré que les révélations à venir sortiront du cadre habituel, "Ce que je peux dire aussi, c'est que tout ça est assez mystique".

Une situation raccord à l'ambiance Halloween qui se profile, mais qui nous intrigue également. Surtout, on a hâte de connaître les secrets qui seront révélés sur ce fameux institut et les conséquences qui en découleront...