Harry Potter : Matthew Lewis (Neville) n'aime pas regarder les films... à cause de lui

Malgré une jeune carrière déjà ponctuée par de nombreux rôles au cinéma (Avant toi, Terminal) ou à la télé (Ripper Street, Happy Valley), Matthew Lewis est principalement connu pour son rôle de Neville Londubat dans la saga cinématographique Harry Potter. Et comme il l'a confié au New York Times, il restera à jamais reconnaissant envers les directeurs de casting de l'époque.

"Si les gens arrivent à se souvenir de vous à travers quelque chose, il y a vraiment pire qu'un rôle dans la franchise Harry Potter" a-t-il ainsi admis, avant d'ajouter ensuite, "Ca m'a ouvert tellement de portes qui ne m'auraient jamais permis d'entrer dans une pièce avant."

Matthew Lewis ne peut plus voir les films Harry Potter

Cependant, Matthew Lewis a beau être heureux d'avoir connu cette expérience, il a également confessé ne pas être capable de la savourer pleinement aujourd'hui. Pour quelle raison ? Il a désormais énormément de mal à regarder les films... à cause de lui, "Je trouve ça vraiment difficile quand je vois beaucoup trop de moi commencer à apparaître à travers un personnage."

Le comédien l'a en effet précisé, "C'est beaucoup plus simple lorsque je peux jouer quelqu'un de complètement différent. Comme un agent de police à Londres ou un mec qui est richissime." Or, le rôle de Neville semble tellement avoir été imaginé pour lui, qu'il n'arrive plus à se détacher de son image en revoyant la saga, "Parfois, c'est dur de voir combien il y a de moi en Neville. Quand je regarde les films je me dis 'C'est pas Neville, c'est moi !"

Un personnage très proche de l'acteur

Une révélation qui peut surprendre et amuser (on parle tout de même d'un jeune sorcier !), mais qui a été confirmée par David Yates - le réalisateur de 4 films de la saga Harry Potter. Le cinéaste l'a révélé au cours de cette même interview, Matthew Lewis a peut-être connu une transformation physique impressionnante, cela ne l'empêche pas de continuer à partager énormément de choses avec son personnage, "Matthew est devenu plus confiant, plus curieux, plus présent à mesure que les films avançaient. Et plus ambitieux".

Et selon lui, la scène de l'explosion du pont dans Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie, qui n'était pas dans les livres, n'a pas été écrite innocemment : "Ca a parfaitement capturé les charmes de Neville et les qualités humaines de Matthew. Il est d'une modestie et d'une honnêteté qui étaient difficiles à ignorer."

On espère que Tom Felton (Drago Malfoy) ne partage pas autant de points communs avec son personnage...