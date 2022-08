Harry Potter en vrai ! Une école de sorciers très spéciale va ouvrir ses portes en France

Tandis que les sorciers du Royaume-Uni font leurs études à Poudlard dans l'univers d'Harry Potter, c'est l'école Beauxbâtons qui accueille les élèves en France. Vous n'avez toujours pas reçu votre lettre pour y accéder afin de succéder à Fleur Delacour ? Pas d'inquiétude, une nouvelle académie s'apprête à ouvrir ses portes. Son nom ? Rocher Portail. Son lieu ? Rendez-vous à Maen Roch en Ille-et-Vilaine.

Un Poudlard à la française

Comme l'explique Manuel Roussel - propriétaire du château Le Rocher Portail, auprès du Télégramme, il s'est en effet réveillé avec une brillante idée pour continuer à faire vivre ce lieu historique : "Récréer une école de magie bretonne en s'inspirant de l'univers d'Harry Potter". Ainsi, c'est durant les 15 jours des vacances de la Toussaint qu'il sera possible de se glisser dans la peau d'un jeune sorcier et de vivre une expérience hors du commun. Et le point positif, c'est qu'il n'y aura pas besoin de passer par l'horrible plateforme Parcoursup pour ça !

Au programme ? Préparez-vous à une ambiance unique ponctuée par des performances de comédiens recrutés pour incarner quelques professeurs, des effets spéciaux bluffants et des tableaux qui parlent, le tout dans des décors impressionnants. Une façon de découvrir les légendes locales autrement et de passer un Halloween mémorable.

Très excité par ce défi, Manuel Roussel a notamment confié : "Après avoir reçu leur lettre d'admission, les élèves seront accueillis par les professeurs et la directrice. Pour ceux qui viendront le soir, ils pourront vivre le banquet et la répartition dans leur nouvelle maison avant d'aller visiter les différentes pièces du château". Oui, la hype est présente !

Une école (un peu) différente d'Harry Potter

Cependant, attention : si cette nouvelle école sera fortement inspirée d'Harry Potter, elle sera également quelque peu différente. Ainsi, ne vous attendez-vous à y intégrer l'une des 4 maisons emblématiques de Poudlard (Gryffondor, Serdaigle, Serpentard et Poufsouffle) celles-ci seront remplacées par Fauvedor, Cerfdelune, Busarde et Boucfleche. De même, le professeur de l'histoire de la magie présent sur place se prénommera Timéon Ruellan, tandis que la directrice sera Ludovica Lutterotti.

La raison de tels changements ? Une question de droits d'auteur, tout simplement. Une petite déception pour les fans hardcore de l'univers imaginé par J.K. Rowling mais qui, à en croire Manuel Roussel, ne devrait en rien gâcher l'expérience. Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, tout a été pensé pour tout de même offrir une immersion similaire et crédible dans un tel univers, grâce notamment à un véritable travail d'archives et d'imagination : "Le château a notamment accueilli un collège pendant la seconde guerre mondiale, on a pu retracer tout ça grâce à une incroyable collection de documents qui a été conservée. À partir du matériel déjà existant, mon épouse a retranscrit l'histoire du Rocher Portail en la liant à l'univers de la sorcellerie."