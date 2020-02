H24 : 4 choses à savoir sur la nouvelle série médicale de TF1

Une série médicale en cache une autre sur TF1. En plus de diffuser Grey's Anatomy, Good Doctor ou New Amsterdam dont la saison 2 continue ce mercredi, la première chaîne a aussi décidé de produire sa propre série en milieu hospitalier. Place donc à H24. Le pitch ? Gabrielle, Florence, Sofia et Tiphaine sont quatre infirmières dévouées d'un service d'urgences et doivent tous les jours sauver des vies.

1. L'adaptation d'une série à succès

H24 n'est pas un format totalement inédit. En effet, elle est adaptée d'une série finlandaise intitulée Syke. La série est diffusée depuis 2014 et a rencontré un franc succès. Annulée au bout de quatre saisons par la chaîne Yle TV2, elle a été sauvée par Ruutu en 2017. La septième saison est diffusée depuis le début du mois de janvier 2020. La France n'est pas la seule à avoir adapté le show puisqu'elle a eu droit à un remake en Suède, en Norvège et en Slovaquie.