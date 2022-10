Gros raté ! Ce blockbuster sorti au cinéma il y 5 mois a été mis en ligne gratuitement sur Prime Vidéo

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ajouté par erreur à Prime Vidéo

Ce mercredi 26 octobre 2022, un internaute (qui a par la suite supprimé son tweet) a eu la bonne surprise de découvrir un nouveau film accessible sans frais supplémentaire sur Prime Vidéo : Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le problème ? Le long-métrage avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen est sorti au cinéma en France le 4 mai 2022, soit il y a à peine six mois.

Or, on le sait, pour voir chez soi les films sortis en salles, il faut attendre un moment. La faute à la chronologie des médias. Depuis un nouvel accord signé en janvier 2022, il faut désormais attendre 17 mois entre la sortie en salles d'un film et son arrivée sur Prime Vidéo ou Disney+ (contre 15 mois sur Netflix). Les comptes sont pas bons...