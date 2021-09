Grey's Anatomy saison 18 : Jo et Link, un couple possible ? Une productrice répond

Après une saison à faire face à la Covid-19 dans Grey's Anatomy, les surprises étaient au rendez-vous du final de la saison 17 et elles n'étaient pas toutes bonnes. Si Maggie (Kelly McCreary) et Winston (Anthony Hill) se sont mariés, Teddy (Kim Raver) et Owen (Kevin McKidd) se sont fiancés et Link (Chris Carmack) et Amelia (Caterina Scorsone) se sont... séparés. Alors que Link a demandé la main d'Amelia, cette dernière a dit non. Sympa...

Jo et Link peuvent-ils se mettre en couple ?

Cette séparation peut-elle mener à un nouveau couple entre Jo et Link ? Depuis l'arrivée de Link dans Grey's Anatomy, certains pensent qu'il pourrait y avoir plus que de l'amitié entre les deux médecins. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas vraiment au programme selon Meg Marinis, productrice de la série. "Ce qui est super avec leur amitié, c'est qu'on n'a jamais montré un danger pour qu'ils soient autre chose que des amis. (...) Nous allons en savoir plus sur leur amitié dans le passé. Au début de la saison, vous allez les voir se soutenir l'un et l'autre" assure-t-elle.

Amelia et Link, ce n'est pas terminé !

Si Amelia a rompu avec Link, ça ne veut pas dire pour autant que tout est terminé pour le couple, assure aussi la production de la série médicale. "Il sort de ce qu'il s'est passé avec Amelia, ils n'ont pas vraiment mis fin à leur relation. Elle a dit non à sa demande en mariage donc je pense que ce n'est pas encore terminé. (...) Ils doivent régler des choses car ils ont toujours beaucoup d'amour l'un pour l'autre mais il est aussi très, très blessé" explique la productrice.

Un nouveau look pour Jo

Bonus : Camilla Luddington a aussi dévoilé... le nouveau look de Jo ! Eh oui, adieu le brun, la médecin sera blonde dans la suite de la série. Ça va nous changer !