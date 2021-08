Grant Gustin papa : Andrea LA Thoma dévoile le sexe et le prénom de leur bébé 👶

Grant Gustin papa pour la première fois !

Entre Grant Gustin et Andrea LA Thoma, c'est une histoire qui dure depuis plus de 5 ans. L'acteur de The Flash et la physiothérapeute se sont même mariés en 2018 et ont annoncé attendre leur premier enfant en février 2021. Six mois plus tard, leur bébé est né !

C'est le 17 août 2021 que Andrea LA Thoma a annoncé l'heureux événement sur Instagram. Tout en dévoilant le sexe et le prénom de leur baby : "Juniper Grace Louise est arrivée. Sa maman et son papa sont déjà totalement gagas. Nous allons être très occupés à l'embrasser et à la renifler jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour nous dire que c'est bizarre." Grant Gustin est donc devenu papa d'une petite fille !