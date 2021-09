Good Doctor saison 4 : 6 secrets sur les acteurs de la série

1. Freddie Highmore (Shaun) parle 4 langues

On sait tous que Freddie Highmore a débuté sa carrière très jeune : il avait 7 ans lorsqu'il a tenu son premier rôle au cinéma. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il parle quatre langues couramment. D'abord l'anglais, sa langue natale, mais il parle aussi le français et l'avait prouvé lors de son passage dans Quotidien. Ce n'est pas tout : lors de ses études à Cambridge, il a aussi appris l'espagnol et l'arabe. La classe, non ?

2. Deux acteurs sont mariés dans la vie

Saviez-vous que deux acteurs de Good Doctor sont mariés dans la vie ? Eh oui, Richard Schiff qui incarne le Dr Glassman et Sheila Kelley (Debbie) sont amoureux depuis des années. Ils se sont mariés en 1996 et ont deux enfants, un fils né en 1994 et une fille née en 2000. Si la vie privée des stars de Good Doctor vous intéresse, découvrez aussi notre zoom sur les compagnons et compagnes des acteurs de la série.

3. Noah Galvin (Asher) et Antonia Thomas (Claire) sont aussi chanteurs

Les stars de Good Doctor ont tous les talents, notamment Noah Galvin et Antonia Thomas. L'interprète d'Asher et celle qui joue Claire sont tous les deux chanteurs, en plus d'être acteurs. En 2017, Noah Galvin a participé à la comédie musicale Dear Evan Hansen pour remplacer Ben Platt qui est son compagnon dans la vie. Il a aussi participé à la comédie musicale Waitress à Broadway. Quant à Antonia Thomas ? Elle aussi a une très jolie voix et elle a même chanté dans l'épisode 11 de la saison 4 de Good Doctor, diffusé ce mercredi 29 septembre sur TF1. On vous remet la scène :