Friends : "j'ai participé au racisme systémique", la créatrice s'avoue "gênée" du manque de diversité dans la série

En 202 déjà, Marta Kauffman avait déjà souligné le manque de diversité de la série Friends. "J'aurais aimé savoir à l'époque ce que je sais aujourd'hui. Je suis désolée. J'aurais aimé le savoir, j'aurais pu prendre des décisions différentes (...) Évidemment, on a toujours encouragé l'inclusion de la diversité dans notre société, mais je n'ai pas fait assez et, désormais, je ne peux que penser à ce que j'aurais pu faire ! Qu'est-ce que je ferais de différent aujourd'hui ? Comment je dirigerais ma série vers une nouvelle direction ? (...) Ce n'est pas quelque chose que j'aurais aimé savoir dès le début, mais tout au long de la série, jusqu'à sa dernière année" avait-elle déclaré.

"Je suis gênée de ne pas avoir su mieux faire il y a 25 ans"

Récemment, la co-créatrice de la série a de nouveau partagé sa honte dans une interview accordée à Los Angeles Time. "J'ai beaucoup appris au cours des 20 dernières années. Admettre et accepter la culpabilité n'est pas facile. C'est douloureux de se regarder dans le miroir. Je suis gênée de ne pas avoir su mieux faire il y a 25 ans" regrette-t-elle, avant d'expliquer qu'elle a notamment eu ce déclic au moment du drame George Floyd : "C'est après ce qui est arrivé à George Floyd que j'ai commencé à m'interroger sur le fait que j'avais participé au racisme systémique d'une manière dont je n'avais jamais été consciente. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à examiner comment j'y avais participé. J'ai su alors que je devais rectifier le tir"

Un don de 4 millions de dollars

Dans l'article, on apprend ainsi que Marta Kauffman a fait don de plusieurs millions de dollars à une université de Boston pour aider le développement des études africaines et afro-américaines. "Selon Mme Kauffman, le fait que la série n'ait pas été plus inclusive était un symptôme de son intériorisation du racisme systémique qui sévit dans notre société (...) Cette prise de conscience a été le catalyseur de sa décision de promettre 4 millions de dollars à l'université Brandeis de la région de Boston, pour créer un poste de professeur au sein du département d'études africaines et afro-américaines de l'établissement" peut-on lire.

David Schwimmer (Ross) regrette aussi le manque de diversité

La créatrice n'est pas la seule a avoir remarqué le manque de diversité. David Schwimmer, qui a incarné Ross durant les 10 saisons, l'avait aussi évoqué a The Guardian en 2021. "J'ai fait campagne durant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur. L'une de ses premières petites amies dans la série est une femme d'origine asiatique et, plus tard, il sort avec une afro américaine. C'était une demande de ma part" avait-il confié.

