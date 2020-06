Fortnite : secrètement et astucieusement, le jeu a permis à des enfants maltraités de se faire aider

Fortnite x L'Enfant Bleu

En mars 2020, jouer aux jeux vidéo pendant le confinement était recommandé par l'OMS (l'Organisation Mondiale de la Santé). De quoi prouver que les jeux vidéo n'incitent pas à la violence comme on l'entend trop souvent. Fortnite s'est même associé à l'association L'Enfant Bleu et Havas Sports & Entertainment pour venir en aide aux enfants et aux ados maltraités pendant le confinement. Car pendant cette période compliquée où les Français ont été confinés, il y aurait eu une hausse de la violence infantile (+89% selon vie-publique.fr).

Des bénévoles de L'Enfant Bleu ont donc créé un avatar ailé et habillé en bleu sur Fortnite, dispo 7j/7 et 24h/24. Ils se sont alors relayés tous les jours pendant un mois, pour faire vivre ce personnage. Leur but ? Parler secrètement avec des jeunes qui en avaient besoin. Au total, 1 200 garçons et filles (entre 10 et 17 ans) ont pris contact avec ce perso bleu ailé. Parmi eux, 350 enfants et ados maltraités ou subissant un harcèlement scolaire "se sont confiés sur des problèmes personnels plus ou moins graves" a expliqué Laura Morin, directrice de L'Enfant Bleu au JDD (Journal du Dimanche). Et "certains ont signalé être dans une situation d'extrême urgence" a-t-elle ajouté.