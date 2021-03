Fifty Shades Freed : E.L. James présente le dernier roman du point de vue de Christian

L'été sera chaud cette année. Pas seulement à cause du réchauffement climatique qui devrait finir par tuer notre planète à petit feu, mais parce que l'autrice E.L. James dévoilera son nouveau roman. Intitulé Freed: Fifty Shades Freed as Told by Christian, ce livre - attendu le 1er juin prochain aux USA, nous replongera donc dans l'histoire de 50 Nuances Plus Claires, mais du point de vue de Christian cette fois-ci.

Un Christian plus intime présenté dans Freed

Au programme ici ? Les grandes lignes de l'intrigue principale seront préservées, "Christian Grey et Anastasia Steele se sont dit oui, mais le mariage amène ses propres défis", mais ce dernier bouquin nous permettra surtout d'explorer plus en profondeur la psyché chaotique de l'homme à la cravache, "Bien que leur passion soit plus bouillante et intense que jamais, l'esprit provocateur d'Ana continue de jouer sur les peurs les plus profondes de Christian et de tester son besoin de contrôle".

Avait-on réellement besoin d'un tel livre ? Difficile à dire, mais E.L. James est néanmoins heureuse de nous le présenter. Dans un communiqué, l'autrice a en effet confessé qu'écrire une histoire du point de vue de Christian, un personnage "stimulant, fatigant et infiniment fascinant", a été une expérience à part entière dont le résultat devrait surprendre les fans, "Vivre dans sa tête c'est éreintant, mais j'ai pu explorer des aspects de sa vie que nous n'avions pu qu'entrevoir dans la trilogie originale, et j'ai pu suivre son évolution émotionnelle en réponse à l'amour d'Ana".

Bref, c'est un "nouveau" Christian, plus intime et humain, qui devrait nous être présenté. On a désormais hâte de connaître son ressenti au moment de la fameuse scène avec la glace, d'autant plus qu'elle n'était pas présente dans le premier livre...