Familles nombreuses : une maman accouche de son 9ème enfant, objectif de 10 bébés bientôt rempli !

C'est la période des naissances pour les tribus de Familles nombreuses la vie en XXL ! Après Céline Saffré qui a donné naissance à un petit garçon, c'est Raoudha Jean-Zéphirin qui a annoncé avoir accouché de son neuvième enfant ce vendredi 16 décembre 2022. Elle et son mari Stéphane s'approchent donc de leur objectif ! En effet, en mai 2022, ils ont dévoilé qu'ils souhaitaient avoir 10 enfants.

La famille Jean-Zéphirin s'agrandit encore

"Notre but c'est d'avoir dix enfants. Ils nous procurent tellement de bonheur qu'on ne veut pas s'arrêter là. Et ça ne pose aucun problème à nos ados. Ils prennent chaque naissance comme un cadeau. D'autant que ça ne les freine pas du tout dans leurs projets. Et on les soutient à 100% dans ce qu'ils font", ont-ils déclaré dans une interview accordée à Télé-Star.

Le 23 juillet dernier, ils ont annoncé à leur fans qu'ils attendaient leur neuvième bébé en postant une photo du ventre arrondi de la maman sur Instagram. "Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que bébé 9 est bientôt là ❤️ Mon mari, mes enfants et moi-même sommes les plus heureux. J'avais tellement hâte de vous le dire... ❤️❤️❤️" a écrit Raoudha en légende. Le post était accompagné de plusieurs hashtag dont un "#babyboy", signifiant ainsi que les parents attendaient un petit garçon. Finalement, quelques semaines plus tard, Raoudha et Stéphane ont publié un nouveau post dans lequel on apprend que c'est finalement une petite fille qui va débarquer dans leur vie !

"Notre 9ème merveille est là 💖"